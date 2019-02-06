Мамаєв і Кокорін залишаться під вартою до квітня

Тверський суд Москви продовжив строк тримання під вартою футболістам Павлу Мамаєву і Олександру Кокоріну.
Про це повідомляє ТАСС.
"Клопотання слідчого продовжити запобіжний захід у вигляді арешту Мамаєву і Кокорін до 8 квітня задовольнити", - сказала суддя Ольга Затомська.
Крім того, суд продовжив арешт до тієї ж дати й іншим фігурантам у справі - брату Олександра Кокоріна Кирилу і Олександру Протасовицькому.
Нагадаємо, Російські футболісти побили чиновників у кафе. Їх затримала поліція. Брата Кокоріна теж арештували.
Джерело - ТАСС.