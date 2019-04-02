Португальський спеціаліст Жозе Моурінью може продовжити кар'єру в Німеччині.

Про це в інтерв'ю Record розповів сам особливий.

"У Німеччині я ще не працював. Чому б ні? Подивимося. Я б хотів постаратися виграти Лігу чемпіонів з третім клубом і взяти п'яте чемпіонство в п'яти різних лігах. Але мені не завжди вдається отримати те, що я хочу, а мої амбіції не обмежуються цим капризом", - заявив Моурінью.