Вацко: Справа Мораеса - це питання іміджу ФФУ

Технічна поразка для збірної України це нонсенс.

Про це повідомив футбольний коментатор Віктор Вацко

"Питання натуралізації Мораеса - це питання іміджу ФФУ. Я не забув збірну України U-17, яка вийшла на Євро, але не поїхала туди, тому що грали двоє дискваліфікованих гравців".

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"Кого там потім покарали? Хочу вірити, що юристи ФФУ все продумали і закриють це питання. Розумієте, що буде, якщо замість чотирьох очок у нас буде нуль? До кінця не вірив, що ситуація така серйозна. Команда билася, а хтось в кабінеті міг неправильно прочитати нормативи? Це нонсенс", - сказав Вацко.

У керівництві ФФУ впевнені, що результати матчів не анулюють, тому просять вболівальників зберігати спокій.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Джерело - Футбол 1/2.