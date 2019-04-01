Португальцям могли допомогти розкрутити резонансну справу проти Мораеса.

Про це повідомили в ефірі програми Профутбол.

Після матчу Португалія - Україна на електронну пошту федерації футболу піренейської країни надіслали анонімний лист з даними по Жуніору Мораесу.

Зокрема, повний розклад по його можливому порушенню регламенту ФІФА і даними про перебування в Україні та Китаї.

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Мораес звинувачується в тому, що нібито не мав права грати за команду, оскільки не жив безперервно на території України протягом п'яти років, як того вимагають регламентні норми. Через це синьо-жовтим можуть загрожувати дві технічні поразки.

Форвард знаходився в донецькому Металурзі в 2011 році, потім провів сезон в софійському ЦСКА. З липня 2012 по лютий 2017 року його виступав в Україні за Металург і Динамо, після чого відправився в короткострокову оренду в китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь. З літа 2017 Жуніор знову грає в Україні.

Бразилець отримав українське громадянство 18 березня, був викликаний в збірну 19 числа, 22 березня вийшов на заміну в матчі проти Португалії, а 25 березня вперше зіграв в основі національної збірної - проти Люксембургу.

У керівництві ФФУ впевнені, що результати матчів не анулюють, тому просять вболівальників зберігати спокій.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу.

Джерело - Профутбол.