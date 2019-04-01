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Моурінью погодився очолити київське Динамо

Сьогодні 06:48 1760 0
Моурінью погодився очолити київське Динамо
Жозе Моурінью комфортно себе почуває на Олімпійському

Легендарний португальский тренер Жозе Моурінью дав попередню згоду очолити київське Динамо.

Як вдалося з'ясувати Чемпіону з власних джерел, Моурінью з дитинства є палким прихильником київского гранду та давно мріяв очолити клуб зі столиці України. 

Повідомляється, що португалець, заради роботи в Києві, відхилив пропозиції Баварії, Ліона та хабаровського СКА.

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Щоб здійснити свою мрію Моурінью погодився на скромний контракт із зарплатнею в 25 тисяч гривень на місяць.

Єдиною вимогою португальця є придбання в літнє міжсезоння Олександра Гладкого, Ярослава Ракицького та росіянина Дєніса Черишева. За інформацією джерела, власник Динамо Ігор Суркіс погодився на умови Моурінью.

Такожзазначається, що Моур вважає Олександра Хацкевича одним з найкращих тренерів Старого світу та запропонував білорусу залишитися в тренрському штабі киян.

Джерело - Чемпіон.

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