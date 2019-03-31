Гравець Динамо близький до повернення на Батьківщину

Стали відомі деталі потенційного переходу півзахисника Динамо Че Че в Сан-Паулу.

Про це повідомляє MatchDay.

Київський клуб виручить з продажу 26-річного бразильця в Сан-Паулу 5,5 мільйона євро. Влітку 2018-го кияни заплатили за перехід хавбека з Палмейрас 4,8 мільйона євро.

Раніше повідомлялося, що клуби вже досягли угоди. Контракт буде підписаний після медогляду гравця.

Че-Че в поточному сезоні зіграв за киян 15 матчів і віддав 1 асист.

Нагадаємо, сам футболіст не хоче покидати київський гранд.

Також гравцем цікавився Інтернасьйонал.

Джерело - MatchDay.