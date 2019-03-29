Бразильський Сан-Паулу хоче придбати гравця київського Динамо Че Че та вже запропонував столичному гранду певну суму.
Про це повідомляє sigapeternoblog.blogspot.com.
Клу зробив пропозицію киянам в розмірі 5 млн євро. Саме таку суму Динамо хоче отримати за гравця.
Однак, з огляду на те, що у Сан-Паулу, за інформацією ЗМІ, були фінансові труднощі, бразильці можуть оплатити трансфер декількома траншами.
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Джерело зазначає, що сам Че Че зацікавлений в поверненні на Батьківщину, але все залежить від того, чи погодиться Динамо продати футболіста.
Раніше Динамо могло продати Гонсалеса за 10 млн євро.
Джерело - 1927.kiev.ua.