Кияни можуть продати бразильця на його Батьківщину

Бразильський Сан-Паулу хоче придбати гравця київського Динамо Че Че та вже запропонував столичному гранду певну суму.

Про це повідомляє sigapeternoblog.blogspot.com.

Клу зробив пропозицію киянам в розмірі 5 млн євро. Саме таку суму Динамо хоче отримати за гравця.

Однак, з огляду на те, що у Сан-Паулу, за інформацією ЗМІ, були фінансові труднощі, бразильці можуть оплатити трансфер декількома траншами.

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Джерело зазначає, що сам Че Че зацікавлений в поверненні на Батьківщину, але все залежить від того, чи погодиться Динамо продати футболіста.

Раніше Динамо могло продати Гонсалеса за 10 млн євро.

Джерело - 1927.kiev.ua.