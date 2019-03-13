Інтернасьйонал цікавиться Че Че

На бразильського півзахисника київського Динамо Че Че з'явився ще один претендент.
Про це повідомляє Revista Esportiva.
26-річний півзахисник Че Че потрапив у сферу інтересів бразильського Інтернасьйонала. За інформацією джерела, клуб хоче орендувати футболіста у Динамо.
Раніше повідомлялося, що Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу стосовно оренди гравця, а представник футболіста сказав, що Че Че не хоче залишати київський клуб.
У поточному сезоні хавбек зіграв за киян 15 матчів і віддав 1 асист.
Джерело - Revista Esportiva.