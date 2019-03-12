Че Че не хоче залишати Динамо

Футболіст бажає проявити себе в київському гранді

Агент і брат півзахисника Динамо Че Че Ітамар Сілва підтвердив чутки про можливий перехід динамівця в Сан-Паулу.

В інтерв'ю він розповів.

"Чутки правдиві. Але мій брат не хоче залишати Динамо, він любить клуб і країну. Він засмучений, що зараз не грає, але це було рішення тренерського штабу після пропозиції від Сан-Паулу. Він хоче допомагати і грати за Динамо, але всередині клубу відбуваються речі, які його турбують. Він не хоче повертатися до Бразилії", - сказав Сілва.

У поточному сезоні хавбек зіграв за киян 15 матчів і віддав 1 асист.

Нагадаємо, Сан-Паулу хоче взяти Че Че в оренду на один рік. Тим часом сам футболіст вже адаптувався в Києві.

Джерело - Трибуна.