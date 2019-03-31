Генк Маліновського розгромив Андерлехт

Генк впевнено переміг Андерлехт в першому турі другого етапу чемпіонату Бельгії.

Український хавбек Генка Руслан Маліновський відіграв повний матч, не відзначившись результативними діями.

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко не потрапив в заявку на матч. Генк продовжує очолювати турнірну таблицю.

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Чемпіонат Бельгії

1 тур, 2 етап

30 березня

Генк — Андерлехт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Мехлу, 2:0 - 55 Іто, 3:0 - 79 Пейнтсіл.

Нагадаємо, телеканал Футбол розпочав трансляції чемпіонату Бельгії.

Раніше гравець Гента Роман Безус заявив, що міг повернутися у Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.