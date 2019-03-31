Генк Маліновського розгромив Андерлехт

Генк впевнено переміг Андерлехт в першому турі другого етапу чемпіонату Бельгії.
Український хавбек Генка Руслан Маліновський відіграв повний матч, не відзначившись результативними діями.
Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко не потрапив в заявку на матч. Генк продовжує очолювати турнірну таблицю.
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Чемпіонат Бельгії
1 тур, 2 етап
30 березня
Генк — Андерлехт 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Мехлу, 2:0 - 55 Іто, 3:0 - 79 Пейнтсіл.
Нагадаємо, телеканал Футбол розпочав трансляції чемпіонату Бельгії.
Раніше гравець Гента Роман Безус заявив, що міг повернутися у Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.