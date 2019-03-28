Безус: Міг повернутися у Ворсклу

Для Романа Ворскла — рідний клуб

Екс-гравець Ворскли та Дніпра, а нині гравець Гента Роман Безус міг знову грати у Ворсклі.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

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"Реально міг повернутися у Ворсклу. Якби керівництво трохи інакше вчинило, то був би в Полтаві. Можливо, у фінансовій ситуації в клубі якраз і була заковирка. Можливо, там більше знали, тому повернення і не відбулося", - заявив Безус.

Нещодавно Зінченко та Безус виявили, хто краще б'є штрафні.

Раніше Роман розповів про роботу з Павловим.

Джерело - FootballHUB.