В бельгійській першості виступає чимало українців

Телеканал Футбол 1/2 офіційно оголосив про трансляцію чемпіонату Бельгії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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"Унікальний випадок — відразу шість українських футболістів будуть боротися за золоті нагороди чемпіонату Бельгії. Більшість з них — гравці збірної України. Це вже суперцікаво. А ще формат проведення чемпіонату Бельгії взяла за приклад наша Прем'єр-ліга, тому буде дуже цікаво побачити боротьбу в першій шістці чемпіонату Бельгії ще й з цього ракурсу", - говорить директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ вже заявляли, що в Україні покажуть чемпіонат Бельгії.

Ранаіше повідомлялося, що відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря

Джерело - Футбол.