Яремчук: У Бельгії ти продаєш себе

Чемпіонат Бельгії може стати хорошим трампліном у кар'єрі Яремчука.

Про це український форвард Гента розповів у своєму інтерв'ю.

"У Бельгії ти продаєш себе. Найголовніше завдання клубу - продати тебе в топ-команду. Заробити на тобі гроші, а потім розповідати, що виховали гарного футболіста, щоб інші талановиті футболісти приїжджали в команду, щоб їх теж продавали", - сказав Яремчук.