Яремчук: У Бельгії ти продаєш себе

Чемпіонат Бельгії може стати хорошим трампліном у кар'єрі Яремчука.
Про це український форвард Гента розповів у своєму інтерв'ю.
"У Бельгії ти продаєш себе. Найголовніше завдання клубу - продати тебе в топ-команду. Заробити на тобі гроші, а потім розповідати, що виховали гарного футболіста, щоб інші талановиті футболісти приїжджали в команду, щоб їх теж продавали", - сказав Яремчук.
Нагадаємо тренер Гента назвав слабку сторону у грі Безуса.
Раніше гол Яремчука приніс перемогу Генту над Остенде.
Джерело - Футбол News.