Зідан може перейти в Базель

Голкіпер Реала Люка Зідан може найближчим часом змінити команду.
Про це повідомляє Bernabéu Digital.
20-річний Зідан влітку може перейти в Базель. Його контракт з Реалом діє до кінця сезону, сторони ще не сідали за стіл переговорів.
Джерело повідомляє, що кілька клубів з Франції та Італії також готові зробити пропозицію Зідану.
У поточному сезоні Люка Зідан провів 23 матчі за молодіжну команду.
Раніше, Реал уже оформив перший трансфер при Зідані. Захисник Порту Едер Мілітао підписав контракт з мадридцями.
Нагадаємо, Зідан отримав кругленьку суму на трансфери.
Джерело - Bernabéu Digital.