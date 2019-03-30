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Зідан може перейти в Базель

Сьогодні 11:25 476 0
Зідан може перейти в Базель

Голкіпер Реала Люка Зідан може найближчим часом змінити команду.

Про це повідомляє Bernabéu Digital.

20-річний Зідан влітку може перейти в Базель. Його контракт з Реалом діє до кінця сезону, сторони ще не сідали за стіл переговорів.

Джерело повідомляє, що кілька клубів з Франції та Італії також готові зробити пропозицію Зідану.

У поточному сезоні Люка Зідан провів 23 матчі за молодіжну команду.

Раніше, Реал уже оформив перший трансфер при Зідані. Захисник Порту Едер Мілітао підписав контракт з мадридцями.

Нагадаємо, Зідан отримав кругленьку суму на трансфери.

Джерело - Bernabéu Digital.

#Зідан, #Реал, #Базель
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