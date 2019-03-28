Зідан отримає кругленьку суму на трансфери

Реал буде будувати нову команду

Реал розраховує серйозно підсилити склад в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє L'Equipe.

Президент клубу Флорентіно Перес готовий виділити на підписання нових гравців 500 мільйонів євро. У список потенційних новачків Реала входять форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, а також півзахисники Еден Азар (Челсі) і Поль Погба (Манчестер Юнайтед).

Нагадаємо, за десять турів до кінця чемпіонату Іспанії Реал посідає третє місце, відстаючи на 12 очок від лідируючої Барселони.

Раніше повідомлялося, що Реал планує продати ключових гравців.

Джерело - iSport.