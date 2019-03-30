Марсело передумав залишати Реал після призначення Зідана

Захисник Реала Марсело має намір залишитися у своєму нинішньому клубі.

Про це повідомляють джерела AS.

Під керівництвом Сантьяго Соларі Марсело перестав отримувати регулярне місце в стартовому складі, де на лівому фланзі оборони все частіше виходив Серхіо Регілон. На його місце Реал переглядали футболіста Аякса Ніколаса Тальяфіко.

У якийсь момент ЗМІ навіть повідомляли, що Ювентус досяг з Марсело угоди про умови особистого контракту зірки. Проте, Зідан розраховує на бразильця, який був незамінним футболістом під час першого періоду француза в Мадриді.

Також в стартовий склад Королівського клубу повертається воротар Кейлор Навас, який не мав регулярної ігрової практики після підписання Тібо Куртуа.

Раніше з'явилася інформація про те, що бразилець погодив контракт з Ювентусом.

Також, Реал хоче придбати захисника Аякса.

Джерело - AS.