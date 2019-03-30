Сьогодні 30 березня відбувся матч 29-го туру іспанської Ла-Ліги Хетафе - Леганес. Команда Василя Кравця та Андрія Луніна впевнено здобула перемогу на виїзді.
На початку другого тайму Сантос відкрив рахунок у матчі, а на 83-й хвилині Хуанфран подвоїв перевагу.
Василь Кравець та Андрій Лунін весь матч провели на лаві для запасних.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
29 тур
30 березня
Хетафе - Леганес 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Сантос, 0:2 - 83 Хуанфран
Нагадаємо, Лунін не стане третім голкіпером при Зіданові. Також, Лунін потрапив у збірну 27 туру Ла-Ліги.
Джерело - Чемпіон.