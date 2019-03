Українські легіонери Леганеса Василь Кравець та Андрій Лунін залишилися в запасі на матч 29-го туру Ла-Ліги проти Хетафе.

Про це повідомляється у твіттері команди.

Кравець повністю провів весь матч проти Жирони в останньому турі іспанського чемпіонату, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:2.

Всього Василь з моменту переходу в Леганес провів 5 матчів, в яких не відзначався результативними діями.

Що стосується Луніна, Андрій у своєму першому сезоні в Іспанії також взяв участь в 5 іграх команди Маурісіо Пеллегріно.

🗒 STARTING XI | Here are the LegaWarriors that will fight tonight for a city's dream in @LaLigaEN! #GetafeLeganés #DerbiHistórico pic.twitter.com/EbByByZCih