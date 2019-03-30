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Кравець і Лунін залишилися в запасі на матч з Хетафе

Сьогодні 14:20 208 0
Кравець і Лунін залишилися в запасі на матч з Хетафе

Українські легіонери Леганеса Василь Кравець та Андрій Лунін залишилися в запасі на матч 29-го туру Ла-Ліги проти Хетафе.

Про це повідомляється у твіттері команди.

Кравець повністю провів весь матч проти Жирони в останньому турі іспанського чемпіонату, в якому його команда зазнала поразки з рахунком 0:2.

Всього Василь з моменту переходу в Леганес провів 5 матчів, в яких не відзначався результативними діями.

Що стосується Луніна, Андрій у своєму першому сезоні в Іспанії також взяв участь в 5 іграх команди Маурісіо Пеллегріно.

Нагадаємо, сейв Луніна не допоміг команді у матчі проти Атлетико.

Джерело - Чемпіон.

#Лунін, #Кравець, #Леганес, #Ла-Ліга
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