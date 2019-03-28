Сульшер увійшов до ТОП-3 найбільш високооплачуваних тренерів АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер, який підписав повноцінний контракт з "червоними дияволами", вийшов на третє місце в списку найбільш високооплачуваних тренерів англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє The Sun.
Найбільш високооплачувані тренери АПЛ
1. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) - € 17,5 млн
2. Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем) - € 10 млн
3. Оле-Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) - € 8,7 млн
4. Юрген Клопп (Ліверпуль) - € 8,2 млн
5. Унаї Емері (Арсенал) - € 7 млн
6. Мауріціо Саррі (Челсі) - € 6 млн.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не може домовитися з Де Хеа
Джерело - sport.ua.