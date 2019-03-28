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Сульшер: Я завжди мріяв тренувати Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:32 531 0
Сульшер: Я завжди мріяв тренувати Манчестер Юнайтед

Уле Гуннар Сульшер, який сьогодні був затверджений на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед, здійснив свою мрію.

Про це він заявив у коментарі для офіційного сайту МЮ.

"З першого ж дня, як я сюди приїхав, я відчував себе як вдома в цьому особливому клубі. Для мене було честю грати за Манчестер Юнайтед, а пізніше почати тут тренерську кар'єру. Останні кілька місяців були приголомшливим досвідом, і я хочу подякувати всім тренерам, гравцям і співробітникам за виконану роботу.

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Я завжди мріяв про цю роботу і невимовно радий отримати можливість керувати командою в довгостроковій перспективі. Сподіваюся, зможу регулярно домагатися тут успіху заради наших неймовірних уболівальників", - сказав Сульшер.

Раніше Погба заявив у інтерв'ю, що гравці хочуть, щоб Сульшер залишився.

Джерело - МЮ.

#МЮ, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер, #АПЛ
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