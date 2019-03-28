Ла-Ліга запустила сервіс з безкоштовними спортивними трансляціями

Трансляції Ла-Ліги можна переглянути на безкоштовному сервісі
В Іспанії запустили LaLiga Sports TV, який претендує на звання першого великого європейського ОТТ-сервісу (надання відеопослуг через інтернет) про нішеві види спорту.
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Сервіс пропонує прямі трансляції і VOD-контент баскетболу, регбі, хокею, бадмінтону, гандболу, мотогонок, настільного тенісу, більярду, боксу, велоспорту та багатьох інших видів спорту. Сервіс доступний безкоштовно на планшетах, смартфонах, Smart TV від Samsung, пристроях Apple TV і Chromecast.
Важливо: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Другий за силою футбольний дивізіон Іспанії доступний по платній підписці.
Нагадаємо, телеканал футбол транслюватиме матчі Чемпіонату Бельгії.
Джерело - Advanced Television.