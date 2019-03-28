Ла-Ліга запустила сервіс з безкоштовними спортивними трансляціями

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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
Вчора 20:11 3328 3
ФФУ виступила з офіційною заявою щодо справи Мораеса
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Усик відмовився від титулу WBA
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Збірна України виграла історичний Кубок Націй
Сьогодні 06:46 2325
Чоловіча збірна України збільшила квоту на наступний сезон Кубка світу
Вчора 19:06 1194
Сачко подав у відставку з поста головного тренера Ворскли
Вчора 09:48 1435
Морозюк: Не хочу повертатися в Україну
Вчора 08:40 4079
Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020
Вчора 08:10 2858
Легенда Динамо проти натуралізації Мораеса
26.03.2019 14:04 4006 1
Люксембург ледь не відібрав очки в України, Португалія розписала мирову з Сербією. Огляд матчів від 25 березня
26.03.2019 12:17 2726
Навколо спорту
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Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом
Автогол Родрігеса, який приніс Україні перемогу над Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 17:28 1725
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень Максим Буйдин
26.03.2019 16:19 1952
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі
Цуренко побувала у відомому арт-кварталі після турніру в Маямі Максим Буйдин
26.03.2019 15:31 407
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом
Хто не скаче, той москаль - українські ультрас запалили у матчі з Люксембургом Максим Буйдин
26.03.2019 12:05 1996
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці Valeriy Ruchka
26.03.2019 07:30 981
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ
Ексклюзив від Мальдіні, Мораес у збірній - у програмі ПРОФУТБОЛ Максим Буйдин
25.03.2019 18:02 507
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4067
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка
Evening Mariupol Magazine - Бєдняков взяв дотепне інтерв'ю у Зінченка Максим Буйдин
25.03.2019 14:25 1060
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль
Тисячі людей вибігли на злітно-посадкову смугу в аеропорту Бориспіль Максим Буйдин
25.03.2019 13:56 1789
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка
ТОП-5 цікавих фактів про Володимира Кличка Максим Буйдин
25.03.2019 13:16 2810
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Користуватися ним можна за допомогою планшету
Ла-Ліга запустила сервіс з безкоштовними спортивними трансляціями

Трансляції Ла-Ліги можна переглянути на безкоштовному сервісі

В Іспанії запустили LaLiga Sports TV, який претендує на звання першого великого європейського ОТТ-сервісу (надання відеопослуг через інтернет) про нішеві види спорту.

  Читайте також: UFC знову показуватимуть в Україні

Сервіс пропонує прямі трансляції і VOD-контент баскетболу, регбі, хокею, бадмінтону, гандболу, мотогонок, настільного тенісу, більярду, боксу, велоспорту та багатьох інших видів спорту. Сервіс доступний безкоштовно на планшетах, смартфонах, Smart TV від Samsung, пристроях Apple TV і Chromecast.

  ВажливоФутбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 

Другий за силою футбольний дивізіон Іспанії доступний по платній підписці.

Нагадаємо, телеканал футбол транслюватиме матчі Чемпіонату Бельгії.

Джерело - Advanced Television.

#Ла-ліга, #спорт, #трансляції
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