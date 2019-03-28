Телеканал Футбол 1/2 транслюватиме чемпіонат Бельгії в Україні.
Про це повідомляє Sport Arena.
Перші матчі покажуть вже в найближчі вихідні.
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Зараз в чемпіонаті Бельгії грає 7 українських футболістів: Руслан Маліновський (Генк), Роман Безус, Роман Яремчук, Ігор Пластун (усі — Гент), Андрій Бацула (Кортрейк), Євген Макаренко (Андерлехт) і Єгор Назарин (Антверпен).
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У Бельгії завершився перший етап чемпіонату. У ТОП-6 потрапили Генк, Брюгге, Стандард, Андерлехт, Гент і Антверпен. Вони розіграють між собою чемпіонство.
Нагадаємо, Гент не відпустив Яремчука в Галатасарай.
Джерело - Sportarena.