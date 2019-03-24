Півзахисник Динамо хоче покинути клуб

Півзахисник київського Динамо Че Че є найбажанішою метою для Сан-Паулу на трансферному ринку.

Про це повідомляє Динамо Київ от Шуріка.

Особи, які беруть участь у переговорах, стверджують, що гравець хоче перейти в Сан-Паулу, щоб знову попрацювати з тренером Кукою. До цього брат і агент гравця запевняли, що Че Че маєнамір залишитися в Києві.

Однак на шляху цього трансферу залишаються все ті ж проблеми: Динамо націлене винятково на продаж гравця, а Сан-Паулу не може дозволити собі заплатити близько 4,8 мільйона євро. Єдина надія бразильського клубу - що кияни все-таки погодяться віддати Че Че в оренду.

Че Че перейшов у Динамо влітку минулого року з Палмейраса. Кияни не хочуть відпускати гравця дешевше, ніж купили - за 4,8 мільйона євро. Бразилець зіграв 15 матчів за київський клуб у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, що Динамо може продати Гонсалеса за 10 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Буено не хоче покидати Динамо.

Джерело - Динамо Київ от Шуріка.