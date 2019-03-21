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Динамо може продати Гонсалеса за 10 млн євро

Сьогодні 17:16 1265 0
Сантос може використати опцію викупу гравця
Динамо може продати Гонсалеса за 10 млн євро

Київське Динамо влітку готове продати вінгера Дерліса Гонсалеса в Сантос лише за 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє Fox Sport Bzrail.

У закритій влітку минулого року угоді між клубами про обопільну оренду Дерліса і Вітора Буено були прописані суми можливого викупу - 10 мільйонів євро. Через рівнозначність обміну він був безкоштовним для обох клубів.

Але тепер же помітно, що Динамо навряд чи вирішить викуповувати Буено. Сантосу це не подобається, оскільки клубу доведеться платити за Дерліса суму трансферу.

Буено використовується менше всіх підписаних влітку трьох бразильців у київській команді. Найбільше грає Сідіклей, а у другій частині сезону майже не виходить на поле Че Че.

Нагадаємо, оприлюднили претендентів на звання найкращого гравця УПЛ у лютому-березні.

Раніше збірна України прилетіла до Португалії.

Джерело - betnews365.

#Гонсалес, #Сантос, #Динамо
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