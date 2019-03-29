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Вулвергемптон близький до рекордного трансферу

Сьогодні 10:41 366 0
Клуб хоче викупити гравця Бенфіки
Вулвергемптон близький до рекордного трансферу

Англійська Вулвергемптон може викупити нападника Рауля Хіменеса у португальської Бенфіки, що стане рекордним трансфером клубу.

Про це повідомляє A Bola.

За 27-річного мексиканця, який виступає на правах оренди, англійці повинні будуть заплатити 38 млн євро. Поки найдорожчим трансфером вовків є перехід Адама Траоре з Мідлсбро за 21 млн. євро.

Рауль Хімінес провів за Вулвергемптон 35 матчів в поточному сезоні, і забив 15 голів.

Раніше повідомлялося, що Вулверхемптон вибив МЮ з Кубка Англії.

Нагадаємо, Реал спробує придбати Кулібалі, а Зідан хоче підсилити всі позиції в Реалі.

Джерело - iSport.

#Хіменес, #Вулвергемтон, #Бенфіка, #АПЛ
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