Вулвергемптон близький до рекордного трансферу

Клуб хоче викупити гравця Бенфіки

Англійська Вулвергемптон може викупити нападника Рауля Хіменеса у португальської Бенфіки, що стане рекордним трансфером клубу.

Про це повідомляє A Bola.

За 27-річного мексиканця, який виступає на правах оренди, англійці повинні будуть заплатити 38 млн євро. Поки найдорожчим трансфером вовків є перехід Адама Траоре з Мідлсбро за 21 млн. євро.

Рауль Хімінес провів за Вулвергемптон 35 матчів в поточному сезоні, і забив 15 голів.

Раніше повідомлялося, що Вулверхемптон вибив МЮ з Кубка Англії.

Нагадаємо, Реал спробує придбати Кулібалі, а Зідан хоче підсилити всі позиції в Реалі.

Джерело - iSport.