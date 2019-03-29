Вулвергемптон близький до рекордного трансферу

Англійська Вулвергемптон може викупити нападника Рауля Хіменеса у португальської Бенфіки, що стане рекордним трансфером клубу.
Про це повідомляє A Bola.
За 27-річного мексиканця, який виступає на правах оренди, англійці повинні будуть заплатити 38 млн євро. Поки найдорожчим трансфером вовків є перехід Адама Траоре з Мідлсбро за 21 млн. євро.
Рауль Хімінес провів за Вулвергемптон 35 матчів в поточному сезоні, і забив 15 голів.
Раніше повідомлялося, що Вулверхемптон вибив МЮ з Кубка Англії.
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Джерело - iSport.