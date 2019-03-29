Захисник Зорі Олександр Караваєв може пропустити гру 23-го туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Про це повідомляє Xsport.

Караваєв розповів, що ще не залікував забій, який отримав в матчі за збірну України проти Люксембургу.

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"Проконсультуюся з лікарем, після цього і буде зрозуміло, коли можна тренуватися. Чи зіграю проти Динамо? Поки не ясно. Думаю, за кілька днів все проясниться. Але відновлення йде нормально", - заявив Караваєв.