Захисник Зорі Олександр Караваєв може пропустити гру 23-го туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.
Про це повідомляє Xsport.
Караваєв розповів, що ще не залікував забій, який отримав в матчі за збірну України проти Люксембургу.
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"Проконсультуюся з лікарем, після цього і буде зрозуміло, коли можна тренуватися. Чи зіграю проти Динамо? Поки не ясно. Думаю, за кілька днів все проясниться. Але відновлення йде нормально", - заявив Караваєв.
Гра Зоря — Динамо відбудеться 3 квітня.
Нагадаємо, Караваєв претендує на звання найкращого гравця лютого-березня в УПЛ.
Джерело - Xsport.