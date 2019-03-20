Визначилися з часом проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Про це повідомляється на офіційному сайті Федерація футболу України.
Два матчі розпочнуться о 14:00 ще два — о 17:00. Всі ігри відбудуться 7 квітня.
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Кубок України
1/4 фіналу, 07.04.2019
14.00 Інгулець — Карпати
14.00 ФК Львів — Зоря.
17.00 Дніпро-1 - Ворскла
17.00 Шахтар — Динамо
Нагадаємо, клуби затвердили перенесення матчів Кубка та чемпіонату України.
Окрім цього Шахтар почав продаж квитків на матч з Динамо.
Джерело - ФФУ.