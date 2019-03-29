Погба може перейти в Реал

Гравець МЮ може стати найвисокооплачуванішим гравцем в мадридському клубі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може змінити клубну прописку в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Tuttosport.

Над трансфером француза в інший клуб працює його агент Міно Райола. Менеджер висловив бажання, щоб його клієнт продовжив кар'єру в Реалі і вже навіть почав переговори з мадридським клубом.

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Джерело стверджує, що Райола назвав керівництву вершкових лише одну умову. Райола хоче, щоб зарплата Поля в разі переходу в мадридський клуб була 18 мільйонів євро на рік. Якщо Погба стане гравцем Реала і буде отримувати таку зарплату, то буде найбільш високооплачуваним в клубі.

Нагадємо, МЮ очолив Сульшер.

Раніше Погба виступив на підтримку нового керманича клубу.

Джерело - iSport.