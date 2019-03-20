Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Уле Гунар Сульшер залишився головним тренером.

Про це розповів півзахисник червоних дияволів Поль Погба.

"Звичайно, ми хочемо, щоб він залишився, результати чудові. У мене хороші стосунки з ним, у нього чудові стосунки з гравцями. Коли футболіст задоволений, він хоче і далі залишатися задоволеним. Сульшер заслуговує на це. Він знає клуб і все про клуб. Він дійсно щасливий тренер, який повернув гравцям впевненість. Це дало нам свободу знову грати та насолоджуватися футболом, тому що ми, можливо, втратили це через колишні результати", - сказав Погба.