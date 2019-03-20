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Погба: Хочемо, щоб Сульшер залишився головним тренером Манчестер Юнайтед

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Погба: Хочемо, щоб Сульшер залишився головним тренером Манчестер Юнайтед

Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Уле Гунар Сульшер залишився головним тренером.

Про це розповів півзахисник червоних дияволів Поль Погба.

"Звичайно, ми хочемо, щоб він залишився, результати чудові. У мене хороші стосунки з ним, у нього чудові стосунки з гравцями. Коли футболіст задоволений, він хоче і далі залишатися задоволеним. Сульшер заслуговує на це. Він знає клуб і все про клуб. Він дійсно щасливий тренер, який повернув гравцям впевненість. Це дало нам свободу знову грати та насолоджуватися футболом, тому що ми, можливо, втратили це через колишні результати", - сказав Погба.

Нещодавно Сульшер зазнав третьої поразки на посту головного тренера МЮ.

Раніше повідомлялося, що Сульшер стане повноцінним головним тренером Манчестер Юнайтед.

Джерело - Sky Sports.

#Погба, #Манчестер Юнайтед, #Сульшер
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