Реал придбав захисника за 50 млн євро

Однак, Мілітао приєднається до королівського клубу влітку

Бразильський захисник Порту Едер Мілітао став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє прес-служба вершкових.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст підписав контракт з новим клубом до 2025-го року. Мілітао залишиться в розташуванні Порту до завершення цього сезону і приєднається до Реала вже в липні.

За неофіційними даними, мадридський клуб заплатить 50 мільйонів євро за бразильського захисника.

У нинішньому сезоні Мілітао провів 20 матчів в чемпіонаті Португалії і відзначився в них двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, на тренерський місток Реала повернувся Зінедін Зідан і вже провів перше тренування з клубом.

Джерело - Офіційний сайт Реала.