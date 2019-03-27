ЗМІ: Азар і Реал домовилися про перехід

Футболіст може перейти в мадридський клуб

Вінгер Челсі Еден Азар може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, 28-річний гравець і мадридський клуб досягли повної згоди щодо умов особистого контракту. На Сантьяго Бернабеу бельгієць отримуватиме 15 мільйонів євро в рік без урахування бонусів. Щоб закрити трансфер, який оцінюється в € 90-100 млн, вершковим потрібно узгодити перехід футболіста з Челсі.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні на клубному рівні Азар зіграв 39 матчів. У них він відзначився 16 результативними ударами і 11 гольовими передачами.

Нагадаємо, Баварія здійснила рекордний трансфер. Тим часом Реал хоче купити півзахисника Ліона.

Джерело - iSport.