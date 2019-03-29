Гравець не зіграв жодного матчу за Кадіс

Захисник київського Динамо Александар Пантич, який виступає на правах оренди за іспанський Кадіс, отримав травму і незабаром буде прооперований.

Про це повідомляє El Desmarque.

Александар отримав травму випадково. Пантич ляже під ніж хірурга, який буде оперувати йому пошкоджений меніск. Наприкінці січня кияни віддали захисника в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописано право викупу захисника.

За Динамо Пантич провів всього 5 матчів, результативними діями не відрізнявся.

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Нагадаємо, раніше нападник Динамо показав фото травмованого плеча.

Джерело - iSport.