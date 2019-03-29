Захисник київського Динамо Александар Пантич, який виступає на правах оренди за іспанський Кадіс, отримав травму і незабаром буде прооперований.
Про це повідомляє El Desmarque.
Александар отримав травму випадково. Пантич ляже під ніж хірурга, який буде оперувати йому пошкоджений меніск. Наприкінці січня кияни віддали захисника в оренду до кінця сезону. Також в угоді прописано право викупу захисника.
За Динамо Пантич провів всього 5 матчів, результативними діями не відрізнявся.
Раніше повідомлялося Динамо може продати Гонсалеса за 10 млн євро
Нагадаємо, раніше нападник Динамо показав фото травмованого плеча.
Джерело - iSport.