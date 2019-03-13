Нападнику сьогодні день народження

Нападник київського Динамо Фран Соль, який отримав травму плеча в матчі з УПЛ Десною на початку березня, переніс операцію в одній з клінік Барселони.

Про це повідомив сам гравець у своєму Instagram.

Джерело - Чемпіон.