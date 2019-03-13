Нападник київського Динамо Фран Соль, який отримав травму плеча в матчі з УПЛ Десною на початку березня, переніс операцію в одній з клінік Барселони.
Про це повідомив сам гравець у своєму Instagram.
"Операція відбулася вчора, як і планувалося. З сьогоднішнього дня я починаю процес відновлення, щоб якомога швидше повернутися на футбольне поле. Це не кращий спосіб відсвяткувати день народження, але це те, що є ... Спасибі всім за повідомлення підтримки. Вперед, Динамо, у футболі немає нічого неможливого!", - написав Соль в Instagram.Переглянути цей допис в Instagram
La operación salió ayer según lo previsto. Empiezo desde hoy con la recuperación para volver cuanto antes a los terrenos de juego. No es el mejor día para pasar un cumpleaños 🎂 jeje 😜 pero es lo que hay...Gracias a todos por los mensajes de animo!! Vamos @fc_dynamo_kyiv no hay nada imposible en fútbol!!! A por el @chelseafc.
Джерело - Чемпіон.