Реал претендує на Мане, футболіст ігнорує пропозиції до кінця сезону

Реал як і раніше Хоче придбати півзахисника Ліверпуля Садіо Мане.

Про це повідомляє Marca.

Мадридці бачать в сенегальцеві трансферну мету, альтернативну форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе. Однак ні сам Мане, ні його агенти не збираються обговорювати можливий перехід в Реал, поки не скінчиться сезон.

У листопаді минулого року хавбек продовжив контракт з Ліверпулем до кінця сезону-2022/23.

Попри те, що в мерсисайдському клубі Мане комфортно, він не проти змінити обстановку йдеться у повідомленні.

Нагадаємо ЗМІ повідомляли, що Азар узгодив перехід в Реал, а голкіпер мадридців хоче, щоб Азар був у цьому клубі.

Напередодні Баварія здійснила рекордний трансфер.

Джерело - Marca.