Реал претендує на Мане, футболіст ігнорує пропозиції до кінця сезону

Реал як і раніше Хоче придбати півзахисника Ліверпуля Садіо Мане.
Про це повідомляє Marca.
Мадридці бачать в сенегальцеві трансферну мету, альтернативну форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе. Однак ні сам Мане, ні його агенти не збираються обговорювати можливий перехід в Реал, поки не скінчиться сезон.
У листопаді минулого року хавбек продовжив контракт з Ліверпулем до кінця сезону-2022/23.
Попри те, що в мерсисайдському клубі Мане комфортно, він не проти змінити обстановку йдеться у повідомленні.
Нагадаємо ЗМІ повідомляли, що Азар узгодив перехід в Реал, а голкіпер мадридців хоче, щоб Азар був у цьому клубі.
Напередодні Баварія здійснила рекордний трансфер.
Джерело - Marca.