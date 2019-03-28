Чутки про трансфер точаться протягом сезону

Воротар Реала і збірної Бельгії Тібо Куртуа зізнався, що хотів би бачити в мадридській команді свого співвітчизника Едена Азара.

Про це повідмоляє Goal.com.

"Я не знаю, чи перейде він у Реал, і не знаю, чи зацікавлений у ньому клуб. Я особисто вважаю його чудовим гравцем, але не приймаю рішення. Кожен сам приймає рішення в своєму житті. Для мене він один з найкращих гравців у світі. Як друг я б хотів бачити його тут", - сказав Куртуа.