Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020

Відбулися матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2020-го року.

Євро-2020

Кваліфікація, Другий тур

26 березня

Вірменія - Фінляндія 0:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Фредрік, 0:2 - 81 Соірі

Італія – Ліхтенштейн 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 17 Сенсі, 2:0 – 32 Верратті, 3:0 – 35, Куальярелла(П), 4:0 – 45, Куальярелла(П), 5:0 – 69 Кін, 6:0 – 76 Паволетті

Боснія і Герцеговина – Греція 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Вішча, 2:0 – 15 Пьянич, 2:1 – 64, Фортуніс(П), 2:2 – 85 Коловос

Швейцарія – Данія 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Фройлер, 2:0 – 66 Джака, 3:0 – 76 Емболо, 3:1 – 84 Йоргенсен, 3:2 – 88 Гюткьяєр, 3:3 – 90 Дальсгор

Мальта – Іспанія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Мората, 0:2 – 73 Мората

Ірландія – Грузія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 35 Гурігейн

Румунія – Фарерські о-ва 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 26 Дяк, 2:0 – 29 Кешерю, 3:0 – 32 Кешерю, 3:1 – 40, Давідсен(П), 4:1 – 63 Пушкаш

Норвегія – Швеція 3:3 (1:0, 2:3)

Голи: 1:0 – 41 Йонсен, 2:0 – 59 Кінг, 2:1 – 70 Классон, 2:2 – 86 Квайсон, 2:3 – 90 Квайсон, 3:3 – 90 Камара

Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку.

Також, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Джерело - Чемпіон.