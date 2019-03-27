Неймовірний камбек Данії та розгром Ліхтенштейна від Італії. Огляди матчів відбору до Євро-2020

Відбулися матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи 2020-го року.
Євро-2020
Кваліфікація, Другий тур
26 березня
Вірменія - Фінляндія 0:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 14 Фредрік, 0:2 - 81 Соірі
Італія – Ліхтенштейн 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 – 17 Сенсі, 2:0 – 32 Верратті, 3:0 – 35, Куальярелла(П), 4:0 – 45, Куальярелла(П), 5:0 – 69 Кін, 6:0 – 76 Паволетті
Боснія і Герцеговина – Греція 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 10 Вішча, 2:0 – 15 Пьянич, 2:1 – 64, Фортуніс(П), 2:2 – 85 Коловос
Швейцарія – Данія 3:3 (1:0)
Голи: 1:0 – 19 Фройлер, 2:0 – 66 Джака, 3:0 – 76 Емболо, 3:1 – 84 Йоргенсен, 3:2 – 88 Гюткьяєр, 3:3 – 90 Дальсгор
Мальта – Іспанія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 31 Мората, 0:2 – 73 Мората
Ірландія – Грузія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 35 Гурігейн
Румунія – Фарерські о-ва 4:1 (3:1)
Голи: 1:0 – 26 Дяк, 2:0 – 29 Кешерю, 3:0 – 32 Кешерю, 3:1 – 40, Давідсен(П), 4:1 – 63 Пушкаш
Норвегія – Швеція 3:3 (1:0, 2:3)
Голи: 1:0 – 41 Йонсен, 2:0 – 59 Кінг, 2:1 – 70 Классон, 2:2 – 86 Квайсон, 2:3 – 90 Квайсон, 3:3 – 90 Камара
Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку.
Також, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.
Джерело - Чемпіон.