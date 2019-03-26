Наша збірна здобула першу перемогу в кваліфікації до Чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України U-19 вирвала перемогу в однолітків з Бельгії в кваліфікації до Чемпіонату Європи.

На 10-й хвилині "червоні дияволи" відкрили рахунок у матчі, але вже на 19-й українці забили у відповідь.

На початку другої половини гри наша збірна вийшла вперед. На 69-й хвилині збірна Бельгії зрівняла рахунок.

На 88-й хвилині Мудрик забив третій гол української команди. Через лічені хвилини Циташвілі забив четвертий гол, а крапку в матчі поставив Михайло Мудрик з пенальті.

Євро-2019 U-19

Кваліфікація

Третій тур

26 березня

Бельгія (U-19) - України (U-19) 2:5 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Буссаїд, 1:1 - 19 Холод, 1:2 - 54 Снурніцин, 2:2 - 69 Буссаїд, 2:3 - 88 Мудрик, 2:4 - 92 Циташвілі, 2:5 - 95 Мудрик(П)

Нагадаємо, українська молодіжка зіграла внічию з однолітками з Латвії.

Напередодні УЄФА представила Маскота Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.