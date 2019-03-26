Молодіжна збірна України U-19 вирвала перемогу в однолітків з Бельгії в кваліфікації до Чемпіонату Європи.
На 10-й хвилині "червоні дияволи" відкрили рахунок у матчі, але вже на 19-й українці забили у відповідь.
На початку другої половини гри наша збірна вийшла вперед. На 69-й хвилині збірна Бельгії зрівняла рахунок.
На 88-й хвилині Мудрик забив третій гол української команди. Через лічені хвилини Циташвілі забив четвертий гол, а крапку в матчі поставив Михайло Мудрик з пенальті.
Євро-2019 U-19
Кваліфікація
Третій тур
26 березня
Бельгія (U-19) - України (U-19) 2:5 (1:1)
Голи: 1:0 - 10 Буссаїд, 1:1 - 19 Холод, 1:2 - 54 Снурніцин, 2:2 - 69 Буссаїд, 2:3 - 88 Мудрик, 2:4 - 92 Циташвілі, 2:5 - 95 Мудрик(П)
Нагадаємо, українська молодіжка зіграла внічию з однолітками з Латвії.
Напередодні УЄФА представила Маскота Євро-2020.
Джерело - Чемпіон.