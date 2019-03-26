ФФУ прокоментувала ситуацію з натуралізацією Мораеса

FIFA посилається на національне законодавство для визначення терміну постійного проживання.

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Про це заявив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

"Ми досліджували ситуацію навколо натуралізації Мораеса. Немає сумніву, що процедуру порушено не було. Були дотримані всі позиції закону України "Про громадянство України". По-друге FIFA, при визначенні достатності терміну постійного проживання в країні, посилається на національне законодавство ", - сказав Запісоцький.