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Кадар хотів би, щоб Мораес грав у Динамо

Сьогодні 16:20 1405 0
Кадар хотів би, щоб Мораес грав у Динамо

Захисник київського Динамо Тамаш Кадар хотів би, щоб нападник Шахтаря Жуніор Мораес виступав за столичний клуб.

Про це повідомляє Футбол газета.

"Не можу сказати нічого поганого про Мораеса, адже він мій товариш. Це нормально, коли тобі пропонують новий контракт, і ти або знаходиш спільну мову з керівництвом, або ні. Він не знайшов і перейшов у Шахтар. Не засуджую його. Звичайно, я б хотів, щоб він грав у Динамо, - сказав Кадар.

Нагадаємо, Кадар не спілкується з Хацкевичем.

Раніше повідомлялося, що  півзахисник Динамо хоче покинути клуб. Також, Степаненко міг перейти в Динамо.

Джерело - Футбол газета..

#Кадар, #Динамо, #Шахтар, #Мораес
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