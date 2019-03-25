Кадар: Я не спілкуюся з Хацкевичем, він не знає англійської

Захиснику Динамо Тамашу Кадару важко дається вивчення мов.

Про це розповів сам гравець.

"Більшість часу в команді спілкуюся англійською. На жаль, не знаю ні російської, ні української, тільки кілька слів, але цього недостатньо для спілкування.

З легіонерами простіше, а от з українцями спілкуюся жестами, мало хто з них знає англійську. З Хацкевичем не розмовляю, тому що він також не знає англійської. Розуміємо один одного мовою тіла. Для спілкування необхідний перекладач.

Намагався вчити мови але для мене це дуже складно. Безумовно, проблема в мені. Я повинен вчити українську, але я з тих людей, яким це дуже важко дається", - сказав Кадар.