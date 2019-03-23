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Степаненко міг перейти в Динамо

Сьогодні 21:05 404 0
Степаненко міг перейти в Динамо

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко у 18-річному віці міг опинитися в Динамо

Про це розповів сам гравець.

"У 18 років мною цікавилися і Динамо, і Шахтар. У той час я зупинив свій вибір на Динамо. Але у Динамо не вийшло у мене забрати - чи то за ціну не домовилися, то чи ще щось. Це вирішувалося на іншому рівні. Я спілкувався з представниками обох клубів, на той момент Динамо більше хотіло мене.

Минуло кілька років, я відновився після травми, то так вийшло, що в київському клубі тренери змінювалися, а Шахтар вів мене з певного віку. Плюс Луческу хотів оновити опорну зону і йому був потрібен українець. Шахтар проявив більше інтересу. Щасливий і вдячний долі, що так сталося", - заявив Степаненко в ефірі програми Вацко Light.

Нагадаємо, Україна зіграла в нічию з Португалією. Відеоогляд матчу  ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Степаненко, #Шахтар, #Динамо
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