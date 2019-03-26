Вільямс повернеться у WTA-тур у травні

Екс-перша ракетка світу пропустить майже місяць

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс повернеться в WTA-тур у травні на турнірі серії Premier 5 в Римі.

Про це повідомив у Twitter журналіст Бен Ротенберг, посилаючись на інформацію, отриману від тренера Серени Патрика Муратоглу.

До цього Вільямс-молодша вже достроково закінчила змагання в Індіан-Уеллсі через хворобу і в Маямі через травму. Перед американською серією тенісистка зіграла лише на Кубку Хопмана і на Australian Open, де програла в чвертьфіналі чешці Кароліні Плішковій.

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Ґрунтовий турнір в Римі відбудеться з 11 до 19 травня. Останній раз Серена вигравала ці змагання 2016 року.

Нагадаємо, сестри Кіченок програли у другому колі парного розряду на турнірі Miami Open.

Джерело - Xsport.