Українська молодіжка обіграла Казахстан на турнірі в Туреччині

Українці виявилися сильнішими за однолітків з Казахстану на міжнародному турнірі в Туреччині.
Гравці збірної україни розпочали матч досить активно і відкрили рахунок вже на 11-й хвилині - пенальті реалізував Русин.
У перерві Руслан Ротань зробив кілька замін, і Лєднєов, який вийшов на заміну, також з пенальті встановив остаточний рахунок.
2:0, українська молодіжка очолила групу і завтра зіграє заключний матч на турнірі з Латвією.
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Міжнародний турнір Antalya Cup
25 березня
Україна (U-21) — Казахстан (U-21) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 11 Русин, 2:0 - 64 Лєднєв
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Джерело - Чемпіон.