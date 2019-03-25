Українська молодіжка обіграла Казахстан на турнірі в Туреччині

Українці виявилися сильнішими за однолітків з Казахстану на міжнародному турнірі в Туреччині.

Гравці збірної україни розпочали матч досить активно і відкрили рахунок вже на 11-й хвилині - пенальті реалізував Русин.

У перерві Руслан Ротань зробив кілька замін, і Лєднєов, який вийшов на заміну, також з пенальті встановив остаточний рахунок.

2:0, українська молодіжка очолила групу і завтра зіграє заключний матч на турнірі з Латвією.

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Міжнародний турнір Antalya Cup

25 березня

Україна (U-21) — Казахстан (U-21) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Русин, 2:0 - 64 Лєднєв

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Джерело - Чемпіон.