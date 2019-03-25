Відбулася передматчева нарада

Збірна України в рамках кваліфікації до Євро-2020 зіграє виїзний матч проти Люксембургу.

У день гри відбулася передматчева нарада, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

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На нараді визначилися з кольорами ігрової форми. України зіграє в жовтому комплекті, а господарі поля вийдуть на поєдинок у червоному.

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Джерело - ФФУ.