Збірна України в рамках кваліфікації до Євро-2020 зіграє виїзний матч проти Люксембургу.
У день гри відбулася передматчева нарада, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
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На нараді визначилися з кольорами ігрової форми. України зіграє в жовтому комплекті, а господарі поля вийдуть на поєдинок у червоному.
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Джерело - ФФУ.