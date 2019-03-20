Харків'яни у першій лізі можуть перевершити відвідуваність Шахтаря в УПЛ

Матч першої ліги України між харківським Металістом-1925 та дніпровським Дніпро-1 збере чималеньку кількість глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Станом на 11:30 20 березня на матч продано 15 010 квитків. Харківський стадіон вміщує 38 633 глядачів.

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Відзначимо, Шахтар, який проводить домашні матчі на арені в Харкові, понад 15 000 уболівальників зібрав тільки у зустрічах Ліги чемпіонів і в 14-му турі УПЛ з Динамо.

Ігри першої ліги відновляться 22 березня. Цей матч стане центральним у 18-у турі. Зустріч відбудеться 23 березня о 18:00 на ОСК Металіст.

Після першої частини чемпіонату дніпровський клуб в турнірній таблиці першої ліги випереджає харківський на 5 очок.

Нагадаємо, президент Дніпро-1 Береза розкритикував клуби за відмову від розширення УПЛ до 16 команд.

Нещодавно екс-гравець Металіста Жажа знайшов собі нове місце роботи.

Джерело - Металіст-1925.