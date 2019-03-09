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Жажа знайшов нове місце роботи

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Раніше бразилець виступав за тайський Муанктонг Юнайтед
Жажа знайшов нове місце роботи

Екс-футболіст харківського Металіста Жажа Коельйо став гравцем клубу Соннам з Південної Кореї.

Про це повідомив клубний Twitter представника елітного корейського дивізіону.

Бразилець перебрався в нову команду на правах вільного агента. Соннам став вісімнадцятим клубом у кар'єрі гравця.

Українським уболівальникам Жажа запам'ятався виступами у складі харківського Металіста в період з 2008 по 2010 рік, двічі повертаючись у клуб у 2013-2014 роках, відігравши в сумі 71 матч, забивши 35 м'ячів.

Нагадаємо, що легендарний легіонер Металіста завершив кар'єру.

Раніше повідомлялося, що екс-спортивний директор Металіста працюватиме у Андерлехті.

Джерело - Твіттер Соннама.

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