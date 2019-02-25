Маркевич стане довіреною особою кандидата в президенти

Глава комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич потрапив до переліку довірених осіб президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Уже 26 лютого Маркевича та інших VIP-персон офіційно представлять у новому статусі. Окрім 68-річного колишнього керманича збірної України довіреними особами чинного президента стали громадські діячі, науковці та зірки шоу-бізнесу.

Мирон Маркевич тренував низку українських клубів, а найбільших успіхів досягнув із Карпатами, Металістом і Дніпром. 2010 року тренер працював із національною збірною.

Нагадаємо, Маркевич заплатив футболістам Дніпра 300 тисяч доларів за дві гри в Лізі Європи.

Також, Маркевич розкритикував Шведа.

Джерело - football24.ua.