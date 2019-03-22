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Бейл спростував конфлікт з Роналду

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Бейл спростував конфлікт з Роналду

Вінгер Реала і збірної Вельсу Гарет Бейл спростував інеформацію про сварку з лідером Ювентуса Криштіану Роналду.

Слова валлійця призводить BT Sport.

"Криштіану - неймовірний футболіст. Я насолоджувався грою з ним. ЗМІ намагаються роздути конфлікт з нічого, між нами ніколи не було проблем. Ми відмінно ладнали. Роналду дуже багато дав Реалу, забивши величезна кількість голів. Приголомшливий гравець, який продовжує показувати себе", - зазначив Бейл.

Відзначимо, що Криштіану Роналду сьогодні зіграє проти збірної України у матчі відбору до Чемпіонату Європи.

Матч Португалія - ​​Україна дивіться онлайн на нашому сайті. Текстова трансляція поєдинку також буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - BT Sport.

#Бейл, #Роналду, #Реал, #Ювентус
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