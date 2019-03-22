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Вартість Champion.com.ua - 200 тисяч доларів. Інтерв'ю шеф-редактора сайту Valeriy Ruchka
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20.03.2019 14:02 1589
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На тобі небоже, що мені негоже, або кому потрібна така збірна України
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Бельгія перемогал Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020

Сьогодні 12:12 36 0
Всі матчі за 21 березня 2019 року
Бельгія перемогал Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020

Стартував відбірковий етап до чемпіонату Європи 2020 року.

До вашої уваги результати та відеоогляди всіх матчів четверга, 22 березня.

  Читайте такожПортугалія - Україна: анонс і прогноз матчу Чемпіонату Європи

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

1 тур

21 березня

Група I

Казахстан - Шотландія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Перцух, 2:0 - Ворговський, 3:0 - 51 Зайнутдінов

Бельгія – Росія 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Тілєманс, 1:1 – 16 Черишев, 2:1 – 45, Азар(П), 3:1 – 88 Азар

Кіпр - Сан-Марино 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 19 Сотіріу(П), 2:0 - 23 Сотіріу(П), 3:0 - 26 Косоулос, 4:0 - 31 Ефрем, 5:0 - 56 Лаіфіс

Група G

Австрія – Польща 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Пьонтек

Ізраїль – Словенія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 48 Шпорар, 1:1 – 55 Захаві

Македонія – Латвія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Аліоскі, 2:0 – 29 Елмаз, 2:1 – 88, автогол Велкоскі, 3:1 – 90 Елмаз

Група С

Північна Ірландія – Естонія 2:0 (0:0)

Голи: Голи: 1:0 – 56 Макгвнн, 2:0 – 75, Девіс(П)

Нідерланди - Білорусь 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Депай, 2:0 – 21 Вейналдум, 3:0 – 55, Депай(П), 4:0 – 86 Ван Дейк

Група Е

Словаччина – Угорщина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Дуда, 2:0 – 84 Руснак

Хорватія – Азербайджан 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 19 Шейдаєв, 1:1 – 44 Баришич, 2:1 – 79 Крамарич

Нагадаємо, гравці збірної України прогулялися Лісабоном. Тим часом швидкий гол динамівця приніс перемогу збірній України U-20.

Джерело - Чемпіон.

#Євро-2020, #кваліфікація
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