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Ювентус - Атлетіко 3:0. Роналду створив чудо та виводить Юве далі

Вчора 23:54 2362 0
Ювентус - Атлетіко 3:0. Роналду створив чудо та виводить Юве далі

Сьогодні 12 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між туринським Ювентусом та мадридським Атлетіко. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Вісенте Кальдерон закінчився перемогою матрасників з рахунком 2:0.

Також, це простистояння ви можете переглянути на нашому сайті в режимі онлайн.

Суперматч! Ювентус близький до камбеку! Роналду з пенальті на 86-ій хвилині забиває третій гол:

Інтрига жива! Вже на початку другого тайму Ювентус подвоює перевагу. Голом на 49-ій хвилині відзначається Роналду:

На 27-ій хвилині матчу нападник Ювентуса Криштіану Роналду відкрив рахунок у зустрічі:

 

Джерело - Чемпіон.

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